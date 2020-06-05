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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بسبب جائحة كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:44 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهر تقرير صادر عن الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن متوسط إنفاق الأسر في البلاد انخفض في أبريل الماضي بنسبة قياسية بلغت11.1 بالمئة عن العام السابق بسبب جائحة فيروس كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بلغ متوسط إنفاق الأسر 267922 ينا (تقريبا 2455 دولارًا) في أبريل، وهو ما يمثل الشهر السابع على التوالي من الانخفاض في البلد المتضرر بسبب الركود.

وتباطئ إنفاق الأسر اليابانية منذ أن زاد رئيس الوزراء شينزو آبي ضريبة الاستهلاك في البلاد من 8 بالمئة إلى 10 بالمئة في أكتوبر الماضي.

كما أفادت الوزارة أن الدخل الشهري المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 0.9بالمئة عن العام السابق ليصل إلى 531017 ينا في ابريل.

ودخل الاقتصاد الياباني في حالة ركود، حيث تقلص بمعدل سنوي قد 3.4بالمئة في الربع الأول، مسجلًا ربعين متتاليين من النمو السلبي.

كما أعلنت حكومة آبي حالة الطوارئ في سبع محافظات حضرية في أوائل أبريل، مطالبة سكانها بالبقاء في منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا. بعد تسعة أيام، تم توسعته ليشمل اليابان بأكملها.

رفعت الحكومة الإجراء في خمس محافظات متبقية الأسبوع الماضي، منهية القيود على الصعيد الوطني.

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