حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 5 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 5 يونيو 2020، وفيما يخص برج العقرب، قالت:مهنيًا: يوم واعد بالتقدم بحيث تحقق النجاح في كل الخطوات التي تقدم عليها وتحقق فوزًا كاسحًا يفاجئ الجميع.عاطفيًا: ثابر على ما تقوم به حاليًا من خطوات تمهيدية للانطلاق بعلاقة جديدة بغية الارتباط رسميًا والاستقرار والتفكير في إنشاء عائلة.صحيًا: لن يقف شيء في وجه قرارك للبدء باتباع حمية بغية التخلص من الوزن الزائد.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.