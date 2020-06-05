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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 5 يونيو 2020

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:34 ص
برج الميزان
برج الميزان
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 5 يونيو 2020، وفيما يخص برج الميزان، قالت:

مهنيًا: يوم مهم جدًا يبشرك بفترة مناسبة تسقط الأثقال عن كاهلك وتعدك بأوقات أكثر عذوبة.

عاطفيًا: إذا كنت متزوجًا قد ترتقي إلى مرحلة متقدمة من التفاهم والانسجام مع الشريك، وإذا كنت عازبًا يخفق قلبك فجأة لشخص قريب منك.

صحيًا: قد تشعر ببعض الآلام الخفيفة في المعدة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك وكميته مساء.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.

كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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