حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 5 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 5 يونيو 2020، وفيما يخص برج العذراء، قالت:مهنيًا: قد يكون لضغط العمل الذي تتعرض له هذه الفترة رد فعل عكسي لديك يسبب لك متاعب مع الزملاء ويبعدهم عنك.عاطفيًا: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، ولن تعاني أي أزمة، بل تنتصر انتصارًا باهرًا يفاجئ الجميع.صحيًا: تتابع آخر الأبحاث الطبية ولا سيما تلك المتعلقة بالرشاقة والمحافظة على صحة سليمة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.