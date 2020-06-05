حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 5 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 5 يونيو 2020، وفيما يخص برج الأسد، قالت:مهنيًا: يدعمك القمر الموجود في برج القوس الناري الصديق ويوفر لك أجواء جيدة ولقاءات حارة، وتأمر فتطاع ويصغي إليك الآخرون بإعجاب وتحظى بحظّ على كل الصعد.عاطفيًا: يوم رومنسي فانت تخطّط منذ مدة طويلة وبإتقان لإيجاد شيء جديد يلون حياتك العاطفية الرتيبة ويكسبها التشويق والمتعة.صحيًا: الإنتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.