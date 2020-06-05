حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 5 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 5 يونيو 2020، وفيما يخص برج الثور، قالت:مهنيًا: قد يحصل ما لم تتوقعه، ويربك شؤونك الحياتية والمهنية، لكنك تكون على استعداد لمواجهة كل طارئ.عاطفيًا: تستوعب ما يحصل معك وتحافظ على مشاعر سريّة ولا تبوح بها إلاّ لأحد الذين تثق بهم ثقة عمياء.صحيًا: تبدو في حالة من الإرهاق نتيجة ما تواجهه من مشكلات يوميًا، لكنك متفائل جدًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.