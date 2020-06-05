«أوبك» تجتمع لبحث تمديد خفض إنتاج النفط

نقل تلفزيون "النهار" الجزائري عن مصدر في منظمة "أوبك" أن وزراء "أوبك+" اتفقوا على الاجتماع يوم السبت المقبل، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية طويلة وصعبة.وسيبحث جدول قمة "أوبك+" العديد من النقاط، أهمها قرار تمديد اتفاق التخفيض والمقدر بـ9،7 مليون برميل يوميًا من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو الانتقال للمرحلة الثانية من التخفيض والمقدر بـ7،7 مليون برميل يوميًا، بالإضافة لمناقشة إشكالية عدم التزام بعض الدول بحصصها في التخفيض وهي النقطة التي أخذت حيزًا كبيرًا من المفاوضات بين دول "أوبك" وحلفائها.