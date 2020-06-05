البرازيل تسجّل ثالث أعلى حصيلة وفيّات فى العالم جرّاء كورونا

تجاوز إجمالي عدد الوفيات في البرازيل بفيروس كورونا "COVID-19" عدد الضحايا في إيطاليا، حيث أبلغت وزارة الصحة عن 1437 حالة وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، و30925 إصابة إضافية بفيروس كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.