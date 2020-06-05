البرازيل تسجّل ثالث أعلى حصيلة وفيّات فى العالم جرّاء كورونا
الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:59 ص
وكالاتطباعة
تجاوز إجمالي عدد الوفيات في البرازيل بفيروس كورونا "COVID-19" عدد الضحايا في إيطاليا، حيث أبلغت وزارة الصحة عن 1437 حالة وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، و30925 إصابة إضافية بفيروس كورونا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.