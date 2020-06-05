لحظات رومانسية جمعت شيرين عبدالوهاب بحسام حبيب

منذ إعلان زواجهما وهما محط أنظار الجميع بسبب "كيميا الحب" التي جمعتهما ولحظات الرومانسية المعلنة أمام الجمهور، فكلما ظهر مقطع مصور للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب يحصد آلاف المشاهدات من محبيهم.لكن هذه المرة تحدثت المواقع الإخبارية عن أزمة بينهما وصلت لتحديد موعد للطلاق وهما قاموا بنفي الخبر، ومع كل النهايات تبقى اللحظات الرومانسية والسعيدة هي الصورة الأجمل التي تظر عالقة بالأذهان؛ وهذا ما نسلط الضوء عليه خلال السطور التالية:مفاجئة حسام حبيب لزوجتهالمشهد الأشهر كان صعود حسام حبيب للمسرح أثناء غناء شيرين بإحدى الحفلات بعد مرور عام من زواجهما، وقام بمفاجئتها بظهوره على المسرح لتحيتها، وعندها قامت الفرقة الموسيقية بعزف موسيقى الزفة إحتفالًا بهم، وبعد تركه لها علقت قائلة "أمور أوي".أغنية وقبلة في الكواليسانتشر فيديو جمعهما بعد الزواج، يرقصان خلاله على أغنيتهم سويا "كل ماغني"، حاز على انتشارًا واسعًا، ومن ضمن اللحظات الرومانسية التي جمعتهما أيضًا ظهوره على المسرح معها مرة أخرى، حيث قامت بتقبيله في الكواليس، وحازت صورهما على انتشارٍ كبير في عالم السوشيال ميديا.رقصة تخطف القلوبخطفت عبدالوهاب الأنظار اثناء تواجدها بحفل زفاف شقيقتها، فكشفت الصور عن مدى رومانسية شيرين مع زوجها حسام حبيب، حيث رقصت معه خلال الحفل، كما أظهرت العديد من اللحظات المميزة التي نالت إعجاب متابعو شيرين عبد الوهاب، وكانت من أكثر تلك اللحظات، الصور التي جمعت نجلة شيرين بزوج والدتها حسام حبيب، حيث بدا فيها تأقلم وانسجام كلاهما، خلال حديثهما سويًا ورقصهما معًا.حفل موسم الرياضظهرت أيضًا شيرين بلقطة ملفتة أثناء إحيائها لحفل بموسم الرياض بعام ٢٠١٩، حيث قامت بسحب زوجها حسام حبيب من بين الجماهير ليقوم بحملها لأسفل المسرح قائلة "حسام ممكن تشيلني"، وكذلك تعليقاتها عنه خلال حفلاتها.