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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:41 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الجمعة معتدل نهارًا، والوجه البحري مع وجود شبورة خفيفة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، كما يسود طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما ليلًا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس لطيف على جنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، أما عن الوصف الفني لخرائط الطقس، فيتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 20
الإسكندرية 27 18
وادي النطرون 32 19
طنطا 31 19
شبين الكوم 32 19
دمنهور 29 18
بلطيم 27 19
مطروح 24 15
السلوم 28 16
سيوة 32 17
بورسعيد 26 19
دمياط 26 18
الزقازيق 32 19
المنصورة 31 19
الاسماعيلية 32 18
السويس 33 20
العريش 27 18
رفح 28 17
رأس سدر 36 22
نخل 33 15
نويبع 37 25
طابا 35 22
كاترين 34 14
الطور 35 21
شرم الشيخ 37 26
الغردقة 39 25
مرسى علم 36 24
الفيوم 33 19
بنى سويف 33 20
المنيا 34 22
أسيوط 38 22
سوهاج 40 23
قنا 41 25
الأقصر 42 26
أسوان 42 26
ادفو 42 26
أبوسمبل 41 27
الوادي الجديد 40 27
شلاتين 38 26
ابو رماد 37 26
حلايب 33 28
رأس حدربة 32 27

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