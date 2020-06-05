الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الجمعة معتدل نهارًا، والوجه البحري مع وجود شبورة خفيفة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، كما يسود طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.أما ليلًا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس لطيف على جنوب الصعيد.كما تنشط الرياح على جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، أما عن الوصف الفني لخرائط الطقس، فيتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 32 20الإسكندرية 27 18وادي النطرون 32 19طنطا 31 19شبين الكوم 32 19دمنهور 29 18بلطيم 27 19مطروح 24 15السلوم 28 16سيوة 32 17بورسعيد 26 19دمياط 26 18الزقازيق 32 19المنصورة 31 19الاسماعيلية 32 18السويس 33 20العريش 27 18رفح 28 17رأس سدر 36 22نخل 33 15نويبع 37 25طابا 35 22كاترين 34 14الطور 35 21شرم الشيخ 37 26الغردقة 39 25مرسى علم 36 24الفيوم 33 19بنى سويف 33 20المنيا 34 22أسيوط 38 22سوهاج 40 23قنا 41 25الأقصر 42 26أسوان 42 26ادفو 42 26أبوسمبل 41 27الوادي الجديد 40 27شلاتين 38 26ابو رماد 37 26حلايب 33 28رأس حدربة 32 27