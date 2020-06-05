الصين تسجل 5 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي للبلاد، و3 حالات لا تظهر عليها أعراض المرض.وأفادت لجنة الشؤون الصحية الوطنية، بأن الحالات الـ5 تم رصدها لدى أشخاص قدموا إلى الصين من الخارج.ووصل العدد العام للإصابات بالفيروس في الصين حتى الآن إلى 83027 بينها 4634 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.