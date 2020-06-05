ترامب يتهم بكين بعدم السماح بمراجعة حسابات الشركات الصينية المسجلة فى الولايات المتحدة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إصدار توصيات لحماية المستثمرين الأمريكيين؛ بسبب عدم سماح بكين بمراجعة حسابات الشركات الصينية المسجلة في الولايات المتحدة.وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة إصدار هذه التوصيات في غضون 60 يومًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وكانت الصين قالت، إنها سترد على المحاولات الأمريكية للإضرار بمصالحها بإجراءات مضادة صارمة.وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا الصين؛ بسبب جائحة كورونا، وتحدث في العلن عن عزمه على جعل "بكين تدفع ثمن الوباء"، من جهتها ترفض الصين جميع المزاعم الأمريكية بانعدام الشفافية في معالجتها انتشار الفيروس.