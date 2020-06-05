رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«ضيق التنفس».. كيف تتعامل معه فى ظل انتشار «كورونا»؟

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:22 ص
ضيق التنفس
ضيق التنفس
إسلام جمال
طباعة
ضيق التنفس، هو شعور ضيق في صدرك حيث قد لا تتمكن من التنفس بعمق، ويمكن ربط أعراضها بالعديد من الحالات المختلفة، مثل الربو وفشل القلب وأمراض الرئة.

ووفقًا لما أكدته منظمة الصحة العالمية، أن ضيق التنفس، من الأعراض الشائعة لفيروس كورونا المستجد، ففي هذا التقرير نرصد الأسباب المحتملة لضيق التنفس، وكيفية التعامل مع الأزمة بدون الرجوع للطبيب، وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic" الطبي.

ما هو ضيق التنفس؟
عندما تشعر أنه لا يمكنك الحصول على ما يكفي من الهواء في رئتيك، يُطلق عليه ضيق التنفس، ويسمي الأطباء هذا الشعور المخيفة بضيق التنفس.

ويمكن أن يكون علامة على العديد من المشاكل الصحية المختلفة، فغالبًا ما يكون ضيق التنفس من أعراض مشاكل القلب والرئة، ولكن يمكن أيضًا أن تكون علامة على أمراض أخرى مثل الربو أو الحساسية أو القلق، ويمكن أن يجعلك التمرين المكثف أو البرد تشعر بضيق التنفس.

هل ضيق التنفس خطير؟
في بعض الأحيان يمكن أن يكون ضيق التنفس علامة على حالة طبية تهدد الحياة؛ لذا ينصح الأطباء قبل زيارة الطبيب إذا كانت الأعراض:

- فجأة صعوبة في التنفس.
- لديك ضيق شديد في التنفس (لا يمكنك التقاط أنفاسك).
- لا تزال تشعر بضيق التنفس بعد 30 دقيقة من الراحة.

من يتأثر بضيق التنفس؟
نظرًا لوجود أسباب عديدة، فإن ضيق التنفس شائع جدًا، ويمكن لأي شخص تجربة ذلك ولكنه يحدث كثيرًا في الأشخاص الذين يعانون من:

- فقر الدم (انخفاض مستوى خلايا الدم الحمراء).
- الربو.
- القلق.
- مشاكل في القلب أو الرئة.
- المدخنين.
- الالتهابات.
- ضعف اللياقة.
- السمنة الشديدة.

ما الذي يسبب ضيق التنفس المستمر؟

تشمل الحالات التي قد تسبب ضيق التنفس المزمن ما يلي:
- الربو: تضييق المسالك الهوائية الناتج عن الربو قد يجعل التنفس صعبًا.
- فشل القلب: أثناء فشل القلب، لا يستطيع الدم ملء القلب وتفريغه بشكل صحيح، وقد تؤدي هذه الحالة إلى تراكم السوائل في رئتيك، مما يجعل من الصعب التنفس.
- أمراض الرئة: يمكن أن يتسبب تلف أنسجة الرئة من أمراض مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن المرتبط بتدخين التبغ في حدوث ضيق التنفس، ويمكن أن تسبب الأورام، مثل سرطان الرئة، ضيق التنفس.
- السمنة: الوزن الزائد يمكن أن يرهق رئتيك ويجعل من الصعب التنفس.
- ضعف اللياقة: يمكن أن يسبب عدم التنفس من عدم النشاط أو المرض ضيق التنفس.

كيف يمكنني تخفيف ضيق التنفس؟
يمكنك منع أو تخفيف ضيق التنفس بنفسك، من خلال الخطوات التالية:

- تجنب استنشاق المواد الكيميائية التي يمكن أن تهيج رئتيك، مثل أبخرة الطلاء وعوادم السيارات.
- ممارسة تقنيات التنفس أو الاسترخاء لتحسين وظيفة التنفس.
- التوقف عن التدخين، إذا كنت تدخن. لا تبدأ التدخين إذا كنت لا تدخن الآن.
- الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.
- تجنب النشاط في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة شديدة الحرارة أو شديدة البرودة أو عندما تكون الرطوبة مرتفعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابته بكورونا.. مستشار وزيرة الصحة: أباشر عملى.. وألتزم بجميع الإجراءات الوقائية

الصحة: 1152 إصابة جديدة بكورونا.. و38 وفاة

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

تطور «جديد» في حالة رجاء الجداوى بالعزل الصحي

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم

إنفوجراف

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

أيام زمان

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2020.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالتفصيل

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

«أزلنا الخاصية المزعجة».. فريق «ببجي موبايل» يعتذر عن التحديث الأخير

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مواسم لا يحدث فيها لقاء
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يحتفى برئيس البيت الفنى للفنون الشعبية (صور)

صدور الطبعة التاسعة من «قصص الحيوان في القرآن» لـ أحمد بهجت

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

نوستالجيا العزل.. سينما الأطفال تعود ضمن «الثقافة بين إيديك»