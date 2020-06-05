«ضيق التنفس».. كيف تتعامل معه فى ظل انتشار «كورونا»؟

ما هو ضيق التنفس؟

هل ضيق التنفس خطير؟

- فجأة صعوبة في التنفس.

من يتأثر بضيق التنفس؟

ما الذي يسبب ضيق التنفس المستمر؟

كيف يمكنني تخفيف ضيق التنفس؟

ضيق التنفس، هو شعور ضيق في صدرك حيث قد لا تتمكن من التنفس بعمق، ويمكن ربط أعراضها بالعديد من الحالات المختلفة، مثل الربو وفشل القلب وأمراض الرئة.ووفقًا لما أكدته منظمة الصحة العالمية، أن ضيق التنفس، من الأعراض الشائعة لفيروس كورونا المستجد، ففي هذا التقرير نرصد الأسباب المحتملة لضيق التنفس، وكيفية التعامل مع الأزمة بدون الرجوع للطبيب، وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic" الطبي.عندما تشعر أنه لا يمكنك الحصول على ما يكفي من الهواء في رئتيك، يُطلق عليه ضيق التنفس، ويسمي الأطباء هذا الشعور المخيفة بضيق التنفس.ويمكن أن يكون علامة على العديد من المشاكل الصحية المختلفة، فغالبًا ما يكون ضيق التنفس من أعراض مشاكل القلب والرئة، ولكن يمكن أيضًا أن تكون علامة على أمراض أخرى مثل الربو أو الحساسية أو القلق، ويمكن أن يجعلك التمرين المكثف أو البرد تشعر بضيق التنفس.في بعض الأحيان يمكن أن يكون ضيق التنفس علامة على حالة طبية تهدد الحياة؛ لذا ينصح الأطباء قبل زيارة الطبيب إذا كانت الأعراض:- لديك ضيق شديد في التنفس (لا يمكنك التقاط أنفاسك).- لا تزال تشعر بضيق التنفس بعد 30 دقيقة من الراحة.نظرًا لوجود أسباب عديدة، فإن ضيق التنفس شائع جدًا، ويمكن لأي شخص تجربة ذلك ولكنه يحدث كثيرًا في الأشخاص الذين يعانون من:- فقر الدم (انخفاض مستوى خلايا الدم الحمراء).- الربو.- القلق.- مشاكل في القلب أو الرئة.- المدخنين.- الالتهابات.- ضعف اللياقة.- السمنة الشديدة.تشمل الحالات التي قد تسبب ضيق التنفس المزمن ما يلي:- الربو: تضييق المسالك الهوائية الناتج عن الربو قد يجعل التنفس صعبًا.- فشل القلب: أثناء فشل القلب، لا يستطيع الدم ملء القلب وتفريغه بشكل صحيح، وقد تؤدي هذه الحالة إلى تراكم السوائل في رئتيك، مما يجعل من الصعب التنفس.- أمراض الرئة: يمكن أن يتسبب تلف أنسجة الرئة من أمراض مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن المرتبط بتدخين التبغ في حدوث ضيق التنفس، ويمكن أن تسبب الأورام، مثل سرطان الرئة، ضيق التنفس.- السمنة: الوزن الزائد يمكن أن يرهق رئتيك ويجعل من الصعب التنفس.- ضعف اللياقة: يمكن أن يسبب عدم التنفس من عدم النشاط أو المرض ضيق التنفس.يمكنك منع أو تخفيف ضيق التنفس بنفسك، من خلال الخطوات التالية:- تجنب استنشاق المواد الكيميائية التي يمكن أن تهيج رئتيك، مثل أبخرة الطلاء وعوادم السيارات.- ممارسة تقنيات التنفس أو الاسترخاء لتحسين وظيفة التنفس.- التوقف عن التدخين، إذا كنت تدخن. لا تبدأ التدخين إذا كنت لا تدخن الآن.- الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.- تجنب النشاط في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة شديدة الحرارة أو شديدة البرودة أو عندما تكون الرطوبة مرتفعة.