المكسيك تسجل 4442 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى أكبر حصيلة يومية

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك عن تسجيل 4442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و816 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 105680 وعدد الوفيات إلى 12545.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.