من أجل المال.. سقوط «قواد» يصور زوجته فى أوضاع مخلة مع الرجال

كشفت مصادر أمنية حقيقة نشر فيديو إباحي وتداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقيام مباحث الآداب بضبط شبكة الدعارة المسؤولة عن تصوير ونشر الفيديو.وأوضحت تحريات مباحث الآداب تفاصيل الفيديو الإباحي متداول لشاب أثناء ممارسة زوجته الرذيلة مع آخر بمنطقة العمرانية.وأكدت التحريات أن الفيديو تم تصويره قبل شهر رمضان وتم ضبط المتهمين في حينها بمنطقة العمرانية.وأضافت التحريات أن المتهم وشهرته "رامي مزاجو" يقوم بتصوير أفلام إباحية لزوجته "جهاد. م"، أثناء ممارستها الرذيلة، ثم يقوم برفع تلك المقاطع على مواقع إباحية؛ بهدف التربح والكسب غير المشرو،ع كما أكدت التحريات بوجود صور وفيديوهات مخلة للمتهمين برفقة عدد من الأشخاص داخل الشقة محل الواقعة.