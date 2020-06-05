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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تفرض عزلًا عامًا على 15 مدينة فى عطلة نهاية الأسبوع

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن السلطات ستفرض عزلًا عامًا يومي عطلة نهاية الأسبوع في 15 مدينة، في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن المخابز وبعض المحال ستعمل خلال فترة الحظر المعلن.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 926 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 131 ألفا و788.

وأظهرت أحدث البيانات أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 167 ألفا و410، إثر تسجيل 988 حالة، كما سجلت 21 وفاة فقط، رفعت إجمالي الضحايا إلى 4 آلاف و630.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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