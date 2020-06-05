رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بيان عاجل للبرلمان لتعديل مشروع قانونى البنك المركزى والجهاز المصرفى

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:22 ص
جريدة الدستور
طباعة
تقدمت الدكتورة هند الجبالي عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن مشروع الحكومة لتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وأكدت "الجبالي"، أن مشروع قانون الحكومة تضمن سلب اختصاص النيابة الإدارية بما يخالف الدستور ويفتح الباب لسقوط الحماية المقررة للمال العام مطالبة مناقشة البيان بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون.

وقالت "الجبالي"، في بيانها، إن الدستور أوجب في المادتين ٢١٧ و٢١٨ مكافحة الفساد، وحماية المال العام والنزاهة وأن أي مخالفة يكتشفها أي جهاز رقابي يبلغ بها سلطات التحقيق، كما حدد الدستور سلطات التحقيق في المادتين ١٨٩ و١٩٧، وهما النيابة الإدارية بالنسبة المخالفات المالية والإدارية والنيابة العامة بالنسبة للجرائم الجنائية.

وأضافت أنه يترتب على ذلك أن سلب اختصاص أي من سلطات التحقيق أو الاستثناء منه -فضلًا على مخالفته الدستور- فهو يعد انتقاصًا من حماية المال العام، وفرصة لانتشار الفساد وقلة النزاهة.

وأشارت إلى أن الحكومة في مشروع قانون القطاع المصرفي انتهجت في سياستها مخالفة الدستور من خلال الإخلال بتنظيم وحماية المال العام.

ومن المقرر وفق قضاء المحكمة الإدارية العليا أن قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقانون الرقابة الإدارية وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقانون مجلس الدولة قوانين ذات طبيعة خاصة تتناول بين أغراضها تنظيم حماية المال العام وغير ذلك من أمور تحفظ أمن المجتمع وسلامته وبنيانه الاقتصادي والاجتماعي فإن هذه القوانين يمتد تطبيقها للكافة وليست قصرا على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٥٨ ق جلسة ٢٠ ١ ٢٠١٨).

وتابعت: تعمد مشروع القانون تقليص النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة حصن الدستور اختصاصها والتنصل من المساءلة القضائية المحايدة والمستقلة أمام النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية والجنوح إلى قصر المساءلة على داخل المرفق ذاته بما يسمح بالتستر إما لأسباب غير مشروعة أو للحفاظ على سمعة المرفق أو المجاملة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة حسام حداد مقدم برنامج «الحياة اليوم» بفيروس كورونا

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم

مصطفى بكري يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

رغم تواجدها فى العناية المركزة.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

إلغاء تصريح خطيب مكافأة استهزأ بخطبة الجمعة بالبحر الأحمر

شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم

إنفوجراف

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

أيام زمان

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2020.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالتفصيل

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

«أزلنا الخاصية المزعجة».. فريق «ببجي موبايل» يعتذر عن التحديث الأخير

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مواسم لا يحدث فيها لقاء
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة التاسعة من «قصص الحيوان في القرآن» لـ أحمد بهجت

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

نوستالجيا العزل.. سينما الأطفال تعود ضمن «الثقافة بين إيديك»

«الريحانة والديك المغربي».. رواية جديدة لـ يحيى يخلف