إلغاء تصريح خطيب مكافأة استهزأ بخطبة الجمعة بالبحر الأحمر

ألغى الدكتور كمال أبوسيف، مدير أوقاف البحر الأحمر، تصريح الخطابة الخاص بحسن مسعد مختار خطيب مكافأة بإدارة أوقاف الغردقة؛ نظرًا لما بدر عنه من أمور تتنافى والأعراف الاجتماعية والعمل الدعوي والاستهزاء بشعيرة خطبة الجمعة.وأوضحت وزارة الأوقاف، أن إلغاء تصريح الخطابة، جاء بناء على موافقة الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع العاملين بالمديرية بعدم تمكين المذكور، من صعود المنبر أو إمامة المصلين أو أي عمل دعوي.