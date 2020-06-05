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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تُسلم جنوب سيناء الدفعة الأولى من واقى الوجه المطور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:07 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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أعلنت وزارة الأوقاف، تسلم محافظة جنوب سيناء، الخميس، الدفعة الأولى من واقي الوجه المطور من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أن محافظة جنوب سيناء تسلمت أول مجموعة من حاجز المكتب الواقي، وألف كمامة قطنية قابلة للغسل وإعادة الاستخدام من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف كدفعة أولى.

وأِشارت، إلى اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استخدم حاجز المكتب الواقي من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمكتبه، داعية الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا وسائر بلاد العالمين.

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