أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 5 - 6 - 2020
الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:43 ص
وسام عطيةطباعة
رصد موقع «الدستور» ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ لليوم الثالث علي التوالي بـ12 قرش بينما أمس أرتفع بـ5 قروش فقط في جميع البنوك المصرية.
تجاوز سعر الدولار الأمريكي الـ16 جنيهًا أعلى مستوي له منذ 5 شهور في جميع البنوك المصرية، ليرتفع بزياده غير متوقعه علي هذا النحو في الظروف الذي يعيش فيه العالم الآن من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقًا لبيانات البنك المركزي، اليوم.
وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الإقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
سعر الدولاراليوم الجمعة 5 - 6 - 2020 في البنوك:
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ16.13 جنيه، و16.26 جنيه للبيع.
بنك مصر
وصل إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
بنك عودة
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك الإسكان والتعمير
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
16.13 جنيه للشراء - 16.23 للبيع.
بنك البركة
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك HSBC
16.15 جنيه شراء - 16.25 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر، خاصة السلع التي يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، كما أن أسعار البترول العالمية تؤثر على اقتصاد العالم كله وخصوصًا في مصر أيضًا، ليضر فيروس كورونا المستجد ببعض موارد النقد الأجنبي لمصر في الشهور الثلاثة الأخيرة، خاصة السياحة، التي تشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، والتحويلات من المصريين العاملين في الخارج.
تجاوز سعر الدولار الأمريكي الـ16 جنيهًا أعلى مستوي له منذ 5 شهور في جميع البنوك المصرية، ليرتفع بزياده غير متوقعه علي هذا النحو في الظروف الذي يعيش فيه العالم الآن من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقًا لبيانات البنك المركزي، اليوم.
وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الإقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
سعر الدولاراليوم الجمعة 5 - 6 - 2020 في البنوك:
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ16.13 جنيه، و16.26 جنيه للبيع.
بنك مصر
وصل إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
بنك عودة
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك الإسكان والتعمير
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
16.13 جنيه للشراء - 16.23 للبيع.
بنك البركة
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك HSBC
16.15 جنيه شراء - 16.25 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر، خاصة السلع التي يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، كما أن أسعار البترول العالمية تؤثر على اقتصاد العالم كله وخصوصًا في مصر أيضًا، ليضر فيروس كورونا المستجد ببعض موارد النقد الأجنبي لمصر في الشهور الثلاثة الأخيرة، خاصة السياحة، التي تشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، والتحويلات من المصريين العاملين في الخارج.