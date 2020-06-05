أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 5 - 6 - 2020

رصد موقع «الدستور» ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ لليوم الثالث علي التوالي بـ12 قرش بينما أمس أرتفع بـ5 قروش فقط في جميع البنوك المصرية.تجاوز سعر الدولار الأمريكي الـ16 جنيهًا أعلى مستوي له منذ 5 شهور في جميع البنوك المصرية، ليرتفع بزياده غير متوقعه علي هذا النحو في الظروف الذي يعيش فيه العالم الآن من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقًا لبيانات البنك المركزي، اليوم.وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الإقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.سعر الدولاراليوم الجمعة 5 - 6 - 2020 في البنوك:سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ16.13 جنيه، و16.26 جنيه للبيع.بنك مصروصل إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.بنك عودة16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.بنك الإسكان والتعمير16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.بنك قناة السويس16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري16.13 جنيه للشراء - 16.23 للبيع.بنك البركة16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي CIB16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.بنك HSBC16.15 جنيه شراء - 16.25 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر، خاصة السلع التي يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، كما أن أسعار البترول العالمية تؤثر على اقتصاد العالم كله وخصوصًا في مصر أيضًا، ليضر فيروس كورونا المستجد ببعض موارد النقد الأجنبي لمصر في الشهور الثلاثة الأخيرة، خاصة السياحة، التي تشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، والتحويلات من المصريين العاملين في الخارج.