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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يوجه الشكر لإيران.. ويتعهد بصفقة جديدة قريبة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:04 ص
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لإيران، بعد إفراجها عن العسكري الأمريكي السابق مايكل وايت.

وقال "ترامب" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "لقد أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع الرهينة الأمريكي المفرج عنه مايكل وايت وهو موجود الآن في زيورخ بعد إطلاق سراحه".

وتابع: "سيكون قريبًا على متن طائرة أمريكية وسيعود للمنزل في أقرب وقت".

وأَضاف: "لقد نجحنا في تحرير أكثر من 40 رهينة ومحتجز أمريكي حتى الآن، وعادوا إلى الوطن منذ أن توليت منصبي، شكرًا لإيران، إنها تظهر نواياها لصفقة ممكنة".

وحول الوضع في الولايات المتحدة، قال ترامب:"أنت لا تحرق الكنائس في أمريكا"، وذلك بعد إقدام عدد من المتظاهرين على إحراق الكنائس والمنشآت العامة.

وأفرجت إيران عن الرهينة الإيراني سايروس بعد سجنه لمدة 3 أعوام بتهمة التجسس، وأقدمت إيران على خطوة مماثلة وأفرجت عن الرهينة الأمريكي الذي تم القبض عليه في يوليو من عام 2018 بتهمة إهانة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وتم زجه في السجن منذ ذلك الحين، وحتى قرار الإفراج عنه.

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