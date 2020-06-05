للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

شهدت مدينة المنصورة، مساء أمس الخميس، للمرة الثالثة، حادث اقتحام سيارة ملاكى لصيدلية بالمدينة، مما أدى إلى تحطم سيارة مالك الصيدلية، وسيارتين أخريين، وأنقذت الحواجز الحديدية الصيدلية.وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام صيدلية "البسطويسي" بأول شارع محمد فتحى من ناحية شارع الجمهورية بالمنصورة، وتحطيمها لسيارة مالك الصيدلية وسيارتين أخريين، وذلك عندما حاول تفادى الدخول للصيدلية.وبانتقال ضباط مباحث قسم الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص، تبين وجود سيارة ملاكى ماركة "لانسر" تحمل أرقام "د.ف.و9217" اصطدمت بالحواجز الحديدية المثبتة أمام الصيدلية، وثلاث سيارات من ضمنهم سيارة مالك الصيدلية.وجرى القبض على سائق السيارة، وبسؤاله أكد أنه كان يقود سيارته، وفجأة اختلت عجلة القيادة فى يده، وعندما حاول الضغط على الفرامل فوجئ بأنه ضغط على البنزين بالخطأ، وحاول تفادى اقتحام الصيدلية فاصطدم بعدد من السيارات الأخرى.فيما تم رفع السيارة المتسببة فى الحادث والسيارات الأخرى، وإزالة الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.الجدير بالذكر، أن هذه الصيدلية تعرضت لأكثر من حادث اقتحام سيارة لها، بسبب السرعة الزائدة، وتكبدت الصيدلية خسائر فادحة، آخرها حادث اقتحام سيارة تقودها فتاة بداية الشهر الماضى، وانقلابها بداخلها، وكذلك حادث فى شهر ديسمبر من العام الماضى، باقتحام سيارة ملاكى للصيدلية عقب دهسها لشخص كان يسير أمامها.