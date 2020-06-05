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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر الشريف يُدين التفجير الإرهابى لمسجد بأفغانستان

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:21 ص
التفجير الإرهابى
التفجير الإرهابى لمسجد بأفغانستان
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أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بالعاصمة الأفغانية كابول، الخميس، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكد الأزهر، في بيان له، رفضه القاطع لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف دور العبادة وتشويه صورة الأديان والنيل منها، مشددًا على أن الاعتداء على دور العبادة من أبشع الجرائم لما فيها من انتهاك لحرمات الله، مطالبا بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأفغانستان حكومة وشعبا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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