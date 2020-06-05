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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 5-6-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:14 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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ارتفع سعر صرف عملة اليورو الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 5- 6-2020، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره في البنك المركزي للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.32 جنيه، مقابل تسجيله أمس 17.92 جنيه وللبيع 18.07 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

ويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والاسكان للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.27 جنيه، وفي بنك السويس 18.08 جنيه وللبيع 18.31 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي فسجل 18.08 جنيه وللبيع 18.31 جنيه، وفي البنك المركزي سجل 18.18 جنيه وللبيع 18.32 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.40 جنيه.

وبلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.26 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل 18.08 جنيه وللبيع 18.26 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل 18.08 جنيه وللبيع 18.31 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل 18.08 جنيه وللبيع 18.31 جنيه، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر اليوروو للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.31 جنيه.

كما سجل سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات 18.08 جنيه وللبيع 18.26 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.26 جنيه، أما المصرف العربي الدولي فسجل 18.08 جنيه للشراء وللبيع 18.23 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني فسجل 18.08 جنيه وللبيع 18.26 جنيه، أما في بنك الاستثمار العربي فسجل 18.08 جنيه وللبيع 18.29 جنيه.

سعر الدولار الاسترليني في البنوك المصرية اليوم الجمعة:

سجل سعر الدولار الاسترليني في البنك المركزي المصري للشراء 11.17 جنيه وللبيع 11.26 جنيه، وفي كريدي إجريكول سجل 11.18 جنيه وللبيع 11.26 جنيه، أما في بنك الكويت الوطني سجل للشراء 11.18 جنيه وللبيع 11.26 جنيه، وفي بنك مصر سجل 11.10 جنيه وللبيع 11.25 جنيه.

كما سجل سعر الدولار الاسترليني في البنك الأهلي المصري للشراء 11.10 جنيه وللبيع 11.25 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل 11.04 جنيه وللبيع 11.26 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل 10.95 جنيه وللبيع 11.26 جنيه، أما في مصرف أبو ظبي فسجل 10.51 جنيه وللبيع 11.26 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية اليوم الجمعة:

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في بنك البركة للشراء 19.97 جنيه وللبيع 20.49 جنيه، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 20.15 جنيه وللبيع 20.42 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل 20.16 جنيه وللبيع 20.44 جنيه، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 20.16 جنيه وللبيع 20.41 جنيه، وفي بنك مصر سجل 20.16 جنيه للشراء وللبيع 20.41 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني في بنك بلوم للشراء 20.18 جنيه وللبيع 20.44 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 20.18 جنيه وللبيع 20.44 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 20.18 جنيه وللبيع 20.45 جنيه، أما في مصرف أبو ظبي فسجل للشراء 20.18 جنيه وللبيع 20.44 جنيه، وفي بنك عودة سجل 20.18 جنيه وللبيع 20.44 جنيه.

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