الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية فى القطامية

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية في الطابق الثالت لعقار بمنطقة القطامية.وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في القطامية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الإتجاهات دون وقوع إصابات.