أول تعليق من حسام حبيب على خبر انفصاله عن شيرين عبدالوهاب

علق المطرب حسام حبيب على خبر انفصاله عن زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابه بموقع "تويتر" للتغريدات.وكتب "حسام" أية قرأنية عبرت عن غضبه بهذه الأخبار، وقال:"فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا"، وتابع بنشر صورة من تعليق شقيق شيرين محمد عبد الوهاب، والذي نفى أن يكن هناك أي شئ حدث بين الاثنين ونشر صورة تجمعهما.فيما نفت الفنانة شيرين عبدالوهاب ما تداوله البعض خلال الساعات القليلة الماضية، حول وجود خلاف مع زوجها، حيث علقت على هذه الأخبار عبر حسابها بموقع "تويتر"، وقالت:"قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة".يذكر أنه انتشر خلال الساعات الماضية أخبار كثيرة تزعم بوجود خلافات بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، وفشل الفنان أحمد سعد في الصلح بينهما، إلا أن الاثنين لم يؤكدا هذه الأخبار، التي أظهرت وجود مشاكل بينهما وصلت لحد الضرب العنيف وطلب الطلاق.