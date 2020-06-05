رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء كندا: يجب أن يحصل العالم كله على لقاح فيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:11 ص
جستين ترودو
جستين ترودو
أ ش أ
طباعة
قال رئيس الوزراء الكندي، جستين ترودو، إنه يجب أن يحصل العالم كله على لقاح فيروس كورونا «كوفيد-19» للقضاء على المرض.

وأرسل «ترودو» هذه الرسالة اليوم في قمة اللقاحات العالمية الافتراضية، التي جمعت 8.8 مليار دولار، والتي استضافتها المملكة المتحدة، بمشاركة عشرات الدول والمنظمات لتمويل لقاحات للأمراض المعدية والأمراض التي يمكن الوقاية منها.

ويتجاوز هذا المبلغ الذي قدمته أكثر من 50 دولة ومنظمة ما كان متوقعًا، إذ كان الهدف المبدئي جمع 7.4 مليار دولار.

وتنعقد قمة اللقاح الدولية في الوقت الذي يتصدى فيه العالم لمرض «كوفيد-19»، ويبحث عن طرق لتطوير لقاح وعلاج للعدوى.

وكانت هذه هي القمة الدولية الثالثة لـ«ترودو» في غضون أسبوع، حيث صعدت كندا من جهودها للفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي للمساعدة في إعادة بناء عالم ما بعد الوباء.

وسعت القمة، التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى ضمان حصول الدول الفقيرة على لقاح نهائي ضد فيروس كورونا.

وقال «ترودو»: «بصفتنا مجتمعًا عالميًا، يجب أن نعمل معًا للتأكد من حصول الناس في جميع أنحاء العالم على اللقاحات، خاصة الأكثر ضعفًا، لذا لا ينبغي أن يكون صدمة لأي شخص أن صحة مواطنينا تعتمد على صحة الجميع في كل مكان».

وتعهدت الحكومة الكندية، الشهر الماضي، بتقديم مبلغ 600 مليون دولار على مدى خمس سنوات لصالح التحالف الدولي للقاحات «جافي» لتوزيع اللقاحات على الدول الأقل نموًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر: استقرار الحالة الصحية لرجاء الجداوي

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

بعد إصابته بكورونا.. مستشار وزيرة الصحة: أباشر عملى.. وألتزم بجميع الإجراءات الوقائية

شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

قبل عرضها على «الوزراء».. شروط تشغيل المطاعم والكافيهات

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم

إنفوجراف

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

أيام زمان

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2020.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالتفصيل

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

«أزلنا الخاصية المزعجة».. فريق «ببجي موبايل» يعتذر عن التحديث الأخير

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مواسم لا يحدث فيها لقاء
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة التاسعة من «قصص الحيوان في القرآن» لـ أحمد بهجت

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

نوستالجيا العزل.. سينما الأطفال تعود ضمن «الثقافة بين إيديك»

«الريحانة والديك المغربي».. رواية جديدة لـ يحيى يخلف