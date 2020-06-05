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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شيرين تكشف حقيقة انفصالها وتثير الشكوك حول «سعد»

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:51 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تداوله البعض، خلال الساعات القليلة الماضية، حول وجود خلاف مع زوجها المطرب حسام حبيب، أدى إلى انفصالهما.

وعلقت شيرين على هذه الأخبار، عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة".

وأنهت شيرين كلامها بعبارة "بحبك يا صحبي"، وهي الأغنية الشهيرة للمطرب أحمد سعد، لتدخل جمهورها في شكوك بسبب زج اسم الاغنية في التغريدة، خاصة وأن هناك أخبار تفيد بأن "سعد" قام بإنقاذها من الضرب المبرح من قِبل زوجها.

وكانت انتشرت أخبار كثيرة تزعم بوجود خلافات بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وفشل الفنان أحمد سعد في الصلح بينهما، إلا أن الاثنين لم ينفوا أو يؤكدو هذه الأخبار، التي أظهرت وجود مشاكل بينهما وصلت إلى حد الضرب العنيف وطلب الطلاق.

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