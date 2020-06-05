البرلمان يعلن إصابة النائب حسين عشماوى بفيروس كورونا

كشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، عن إصابة النائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية بفيروس كورونا المستجد.وأضاف الأمين العام للبرلمان، أن النائب بعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، قد أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية إصابته بالفيروس، وهو حاليًا في إحدى المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة ونتمنى له الشفاء العاجل.وأكد المستشار محمود فوزي، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تهيب بالصحفيين استقاء المعلومات من الأمانة العامة مباشرة والتي لا تألوا جهدًا في التواصل مع الصحافة.