مساعد وزير التموين يكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن التوجيه الوزاري الصادر من وزارة التموين بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خاص بكافة المحال التجارية في مصر، متابعًا: "أي محل تجاري يبيع او يشتري البضائع، سواء سوبر ماركت أو محل أحذية أومحل ملابس أو مطعم، طالما أن المواطن يدخل به، فهو ملزم بتطبيق القرار".وأضاف مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن القرار يلزم الزبائن بارتداء الكمامة إذا دخلوا إلى أي محل، كما أن المحل ملزم بتوفير كمامات للمواطنين بسعر التكلفة إذا جاء بغير كمامة، والمتجر ملزم بتوفير القفاز البلاستيك الخفيف وليس الطبي، والمتجر ملزم بتوفير المطهرات في مدخل ومخرج المحل والعاملين ملزمين بارتداء القفاز والكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي عند الكاشير وأن تكون المسافة بين كل زبون والآخر متر ونصف وألا يتجاوز عدد الزبائن داخل المتجر 25 % من طاقته الاستيعابية.وتابع: "من المهم أننا أكدنا على حسن معاملة الزبائن وعدم التعامل معهم بشكل غير لائق وملزم بتعليق التوجيه الوزاري بواجهة المحل أو مكان ظاهر، لكى يعرف المواطن حقوقه".وأكمل: "كل قوانين التجارة الداخلية يتم تطبيقها من خلال الجهاز الرقابي لوزارة التموين وهناك حملات تتأكد من تنفيذ القوانين، وهناك جهاز تشرف عليه الوزارة هو جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين تشارك معنا في مراقبة تنفيذ القوانين".وأكد أن هناك قاعدة تقول إنه لا مساس برغيف الخبز، وهناك بيانات تخرج طول الوقت وأى قرار يتم إعلانه، والحديث عن ارتفاع سعر رغيف الخبز شائعة لا أساس لها من الصحة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، ب.الإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.