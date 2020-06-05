«مكافحة كورونا»: «نتائج مبشرة» للعلاج ببلازما الدم (فيديو)

كشفت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه تم تطبيق بروتوكول البلازما على مرضى الحالات الشديدة بالفيروس، مؤكدة أنه أسفر عن نتائج مبشرة.وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على القناة "الأولى" المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه يتم أخذ بلازما الدم ممن تعافوا عن طريق التبرع، وإعطائها لحالات شديدة، وأثبتت التجارب نجاحها.ووجهت عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، الدعوة للمتعافين من كورونا للتبرع ببلازما الدم، لافتة إلى أن التبرع عبر بنك الدم المركزى.وأوضحت أنه يتم الاتصال بالمتعافى للاتفاق معه وعمل اختبارات والتأكد من خلوه من فيروسات أخرى ويتم أخذ التبرع، مشيرة إلى أنها لا تأخذ وقت وغير متعبة.