حميد الشاعرى يعلن وفاة الملحن أشرف سالم

أعلن المطرب حميد الشاعري وفاة الملحن أشرف سالم، منذ قليل، إثر ذبحة صدرية مفاجئة، عن عمر ناهز 50 عامًا.وقال "الشاعري"، في تدوينة عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا اليه راجعون.. وفاة الفنان الملحن أشرف سالم.. رحمك الله ياصديقي..اللهم أجعله من أهل الفردوس".يشار إلى أن "سالم" شارك مؤخرًا فى أغنية الأهلى "كيان"، التى طرحها الفنان إيهاب توفيق لقناة النادي الأهلي.