3 أنظمة غذائية هامة للتخسيس أثناء العزل الصحى

يعتكف الكثير من المصريين فى المنازل، خوفًا من تفشي فيروس كورونا، فى مصر، فأصبح المنزل الملاذ الآمن لعدم انتقال العدوى إليهم، وفى هذه الأيام يمكن استغلال هذه الفترة فى إنقاص الوزن، بجموعة من أفضل الريجيمات.ريجيم الليمونالإفطار: تحضير كوب من الماء، بجانب كوبين من عصير النعناع منقوع معه شرائح الليمون.بعد ربع ساعة: كوب من عصير البرتقال أو اليوسفي أو الليمون.بعد ثلث ساعة: تناول بيضتين مسلوقتين، وشريحة توست واحدة، ومثلث واحد من الجبن.بعد ثلاث ساعات: تناول أنواع من الفواكه الحمضية كالبرتقال أو اليوسفي.الغذاء: تناول قطعة من الدجاج المشوي أو السمك المشوي أو المسلوق، وشوربة خضار من الجزر واللِفت.العشاء: شوربة دجاج، وسلطة خضار، وشريحة توست واحدة.الريجيم السريعفي الصباح الباكر: 2 كوب ماء مع نصف ليمونة.وجبة الإفطار: 1 كوب من الشاي أو القهوة + 14 كوب لبن خالي الدسم أو 2 ملعقة كريمر + 1 كعكة أو 2 بيتى فور أو2 توست +1 جبنة + ملعقة مربى.بعد ساعتين: 1 فاكهة.وجبة الغذاء: قطعة بروتين مشوي أي نوع في حجم 120 جرام (نصف كف اليد) + سلطة + خضار.بعد ساعتين: كوب من الليمون أو الجيلي السادة.بعد ساعتين: كوب من الزبادي خالي الدسموجبة العشاء: بيضة أو تونة أو 2 لانشون فراخ أو 3 ملاعق جبنة فيتا لايت + سلطة.الريجيم الألمانيالإفطار: تناول بيضة واحدة + كوب من عصير الجزر + ثمرة تفاح + شاي أو قهوة خالية من السكر + شريحة واحدة من التوست حسب رغبتك.الغذاء: قطعة من الدجاج أو السمك المشوي + طبق سلطة خضراء + طبق سلطة زبادي مضاف إليها ليمون وزيت زيتون + كما يمكنك تناول ملعقتين أرز حسب الرغبة.العشاء: كوبان من الشوربة الخالية من الدهون والدسم، أو تناول خمسة من أصناف الفواكه أو أقل، مثل جوافة، كمثرى، موز، تفاح، برتقال، كيوي، فراولة + كوب أو اثنين من لبن الزبادي.