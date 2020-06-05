باحث يكشف مخطط الجماعة الإرهابية عبر «السوشيال ميديا»

قال عمر فاروق، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تحاول أن تصنع آراء تعزز مواقفها من خلال السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن الجماعة تحاول من خلال منابرها الإعلامية أن تعطي انطباعًا بأن تأثيرها ما زال موجودًا بعد سقوطها وضياع حلمها في تولي حكم الدولة المصرية وهو المخطط الذي انتهى بثورة 30 يونيو وما تلاها من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية.وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن هذا نوع من الاستقطاب النفسي والفكري وهذه آلية دائمًا ما يستخدمونها.كما شدد على ضرورة فهم أكاذيب الإخوان التي تبث على قنواتهم، مؤكدًا أنها مدروسة بدقة وتستهدف مؤسسات الدولة وقد تظهر للمتلقي على أنها عشوائية ولكنها تدار عن طريق غرف عمليات تعمل بواسطة أجهزة مخابرات تابعة لأنظمة حاكمة في بعض الدول مثل قطر وتركيا.وتابع: "هم يحاولون أن يقولوا إنهم سيعودون مع عودة الديموقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية فهم استفادوا كثيرا من وجود الديموقراطيين، مضيفا: "هناك وثائق مسربة تؤكد دعم أوباما لمؤسسات إخوانية".