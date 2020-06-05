القوات التركية تهدم منازل سوريا لإنشاء قواعد عسكرية

التقطت مؤسسة «إيزدينا» مجموعة من الصور التي أظهرت هدم وجرف الجيش التركي للعديد من منازل المدنيين والاستيلاء على أراضيهم في شمال شرق سوريا بهدف تحويلها إلى قاعدة عسكرية.وقارن فريق إيزدينا بين الصور الحالية والصور الملتقطة سابقًا بالأقمار الصناعية لمنازل المدنيين في قرية الداودية غربي بلدة أبو راسين بريف رأس العين الشرقي في الحسكة.وأشار موقع المؤسسة إلى أن تركيا بدأت في إنشاء قاعدة عسكرية للقوات التركية المتواجدة في المنطقة، حيث تم منع عودة المدنيين إلى منازلهم وتوجيه تهم إليهم بأنهم موالون لقوات سوريا الديمقراطية لأنهم من المكون الكردي.ومن جهة، التقى فريق إيزدينا بمجموعة من سكان القرية الذين أكدوا أن القوات التركية منعتهم قبل نحو شهرين من دفن أحد الأشخاص المتوفين من سكان القرية في مسقط رأسه بحجة أنها منطقة عسكرية.يذكر أن قرية الداودية، تضم نحو 200 منزل، ويعمل أغلب سكانها في مشاريع زراعية، بينما تبلغ مساحتها العقارية نحو 14 ألف دونم زراعي.كما أكد الفريق على أن 30 منزلًا في القرية تعرضت للهدم من قبل القوات التركية، إضافة إلى جرف أراضي تعود لـ10 عائلات.وأشارت المؤسسة إلى أن القوات التركية هدمت العديد من المنازل وجرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وقامت بإنشاء ساتر ترابي كبير في محيط القاعدة التي تم البدء بإنشائها في جهة الشمالية الشرقية من القرية، حيث وضعت فيها أبراج مراقبة ورادارات ومركز إطلاق طائرات مسيرة ومعدات عسكرية أخرى.