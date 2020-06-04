«مكافحة كورونا»: الوفيات 2% وروشتات السوشيال ميديا «مهاترات طبية»
الخميس 04/يونيو/2020 - 11:20 م
رباب الأهوانيطباعة
أكد الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه مرض سريع الانتشار لكن نسبة وفاته لا تتعدى 2% من أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الدراسات العلمية لم تثبت أن المتعافين من كورونا لا يمكن أن يصابوا بالوباء من جديد خاصة وأن الفيروس قادر على مهاجمته الشخص بطرق جديدة.
وأوضح الدكتور حسام حسني في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير على قناة «القاهرة والناس» اليوم، أن الوضع الآن في فترة حذر شديد، لكن لم نصل إلى مرحلة الكارثة وهي مرحلة فقدان المنظومة الصحية للأدوات، مضيفا: «عمرنا ما نوصل للمرحلة دي لكن لابد من الحذر من الأطباء في التشخيص والمواطنين».
ووصف الدكتور حسام حسني، روشتات العلاج التي يتم تداولها على السوشيال ميديا بـ«المهاترات الطبية»، قائلا: «في حالات يمكن أن تعالج بالمنزل لكن الحجر الصحي يكون للحالات المتأخرة وأصحاب الأمراض المزمنة»، موضحا أن شدة خطورة كورونا قلت الآن لكن سرعة انتشاره زادت.
وأوضح الدكتور حسام حسني في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير على قناة «القاهرة والناس» اليوم، أن الوضع الآن في فترة حذر شديد، لكن لم نصل إلى مرحلة الكارثة وهي مرحلة فقدان المنظومة الصحية للأدوات، مضيفا: «عمرنا ما نوصل للمرحلة دي لكن لابد من الحذر من الأطباء في التشخيص والمواطنين».
ووصف الدكتور حسام حسني، روشتات العلاج التي يتم تداولها على السوشيال ميديا بـ«المهاترات الطبية»، قائلا: «في حالات يمكن أن تعالج بالمنزل لكن الحجر الصحي يكون للحالات المتأخرة وأصحاب الأمراض المزمنة»، موضحا أن شدة خطورة كورونا قلت الآن لكن سرعة انتشاره زادت.