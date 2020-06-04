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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مكافحة كورونا»: الوفيات 2% وروشتات السوشيال ميديا «مهاترات طبية»

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:20 م
الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني
رباب الأهواني
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أكد الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه مرض سريع الانتشار لكن نسبة وفاته لا تتعدى 2% من أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الدراسات العلمية لم تثبت أن المتعافين من كورونا لا يمكن أن يصابوا بالوباء من جديد خاصة وأن الفيروس قادر على مهاجمته الشخص بطرق جديدة.

وأوضح الدكتور حسام حسني في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير على قناة «القاهرة والناس» اليوم، أن الوضع الآن في فترة حذر شديد، لكن لم نصل إلى مرحلة الكارثة وهي مرحلة فقدان المنظومة الصحية للأدوات، مضيفا: «عمرنا ما نوصل للمرحلة دي لكن لابد من الحذر من الأطباء في التشخيص والمواطنين».

ووصف الدكتور حسام حسني، روشتات العلاج التي يتم تداولها على السوشيال ميديا بـ«المهاترات الطبية»، قائلا: «في حالات يمكن أن تعالج بالمنزل لكن الحجر الصحي يكون للحالات المتأخرة وأصحاب الأمراض المزمنة»، موضحا أن شدة خطورة كورونا قلت الآن لكن سرعة انتشاره زادت.

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