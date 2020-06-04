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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 وفيات جديدة بـ«كورونا» في كفرالشيخ

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:14 م
مستشفى العزل ببلطيم
مستشفى العزل ببلطيم
عمرو الشامي
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سجل مستشفى العزل ببلطيم في كفرالشيخ 3 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهم "عبدالعزيز. ف. م، 75 سنة، مقيم بمنطقة سوق الثلاثاء ببلطيم، والطفلة فاطمة شرابي، 10 سنوات، مقيمة بمنطقة الغنايمة ببرج البرلس، والحاج الدسوقي إبراهيم سالم، 69 سنة، من منطقة الطرفاية بالحامول"، وفقا لما ذكره مصدر طبي في تصريح خاص لـ"الدستور".

وناشدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، جميع المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز ال4000 جنيه على المخالفين.

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