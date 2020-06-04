الغربية تتابع رصف طريق «طنطا- المنطقة اللوجستية»

تفقد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، اليوم الخميس، أعمال رصف طريق "طنطا- المنطقة اللوجستية"، استكمالًا لخطة المحافظة لرصف الطرق الرئيسية والفرعية بالقرى والمراكز والأحياء.وأكد عطا، في بيان، اهتمام محافظة الغربية، بقيادة طارق رحمي، بالنهوض بمشروعات الرصف بقرى ومراكز المحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية، بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.وشدد عطا على استمرار المتابعات اليومية لمعدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، مؤكدا الانتهاء منها في مواعيدها الزمنية المحددة.