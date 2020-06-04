مدير «صحة جنوب سيناء» يتفقد سير العمل بالوحدات والمستشفيات

أجرى الدكتور أيمن رخا، مدير عام مديرية الصحة بجنوب سيناء، والدكتورة أماني الدمرداش، مدير الرعاية الأساسية بجنوب سيناء، جولات مرورية على مدار اليوم الخميس لعدد من الوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية بمدن دهب ونويبع وكاترين للاطمئنان على سير العمل وانتظامه.وتم خلال الجولات تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وكافة الأقسام الداخلية بالوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية بدهب ونويبع وكاترين، للتأكد من حصول المواطنين على كافة الخدمات الطبية وتفقد الصيدليات للاطمئنان على توافر الأدوية، والأدوية الطارئة، والمستلزمات الطبية، وتوافر المخزون الاستراتيجي منهم، كما تم الاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي فيروس كورونا المستجد ومتابعة نتائج التحاليل للمخالطين.وشدد رخا، على أهمية اتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى والالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى.كما جرى تفقد بعض الوحدات والمراكز الطبية بقطاع الرعاية الأساسية، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجديد الشامل بها.