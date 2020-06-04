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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير القوى العاملة: السيسي طلب عدم تخفيض جنيه واحد من رواتب العمال (فيديو)

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:05 م
محمد سعفان
محمد سعفان
رباب الأهواني
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قال الإعلامي محمد موسى، خلال تقديم برنامج خط أحمر، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الخميس، إن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعرض في اجتماعه لحل مشاكل تسريح العمال وتأخر صرف مرتباتهم، كما كلف بعرض الكمامات في المصانع بسعر التكلفة للتخفيف على المواطن، مؤكدا أن هذا الوزير من أول يوم له في الوزارة وهو شخص ملتزم، خاصة ما يفعله خلال أزمة كورونا، وما يضربه من مثل كمسئول بالتزامه شخصيا بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء كمامة وملابس واقية.

وعرض "موسى"، فيديو لوزير القوى العاملة من جولته، وما لفت انتباهه من فعل الوزير من عدم مصافحته أي شخص فور وصوله للجولة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، بالبرنامج، إن الإجراءات والخدمات الطبية أصبحت هامة في المستشفيات، ولكن الوعي لا يقل أهمية عن المستلزمات الطبية، مؤكدا أن هذا الوعي والالتزام سيحد من زيادة أعداد الإصابة، ومع الوقت سيمحوها، حيث إن هذا النزيف سوف يتوقف اولا من وعي المسئولين الذين سوف ينقلونه بالتبعية للشعب.

وأكد "سعفان"، أن من لم يلتزم في المصانع بالإجراءات الاحترازية سوف يتم إيقافه عن العمل، مشيرا إلى أن دفع تكلفة مقابل إجراءات الأمان، أفضل من غلق المصنع بالكامل، حيث إن الإجراءات الاحترازية ما هي إلا محافظة على العمال.

ولفت الوزير، إلى أن توجيه الرئيس السيسي، كان بالاهتمام في المقام الأول بالعمال وعدم تسريح عامل واحد أو إيقافه، خاصة أنه أضعف شخص في المنظومة فيجب الاهتمام به، مشيرا إلى أنه أكد على عدم تخفيض جنيه واحد من راتبه، خاصة مع ما تواجهه البلاد حاليا من أزمة.

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