«الصحة»: متابعة إجراءات العزل المنزلى للعائدين من الخارج لمدة 14 يومًا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إن أى عائد من الخارج سيخضع للمتابعة اليومية للتأكد من بقائها في المنزل لمدة 14 يوما، لافتا إلى أنه تم التطبيق الفعلى للعزل المنزلي للعائدين من الخارج منذ رحلات أمس.وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء الخميس، أنه سيتم إنهاء إقامة العائدين من الخارج الموجودين حاليا بالفنادق والاكتفاء بالعزل المنزلي، مشيرا إلى أنه أي عائد ستظهر لديه أعراض عند الكشف عليه في المطار سيعتبر مشتبه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.وطالب المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بكورونا، موضحا أنه سيتم بحث أى إجراءات تساهم فى التزام المواطنين بقواعد العزل المنزلي.