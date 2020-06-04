شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

علّق محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين، على الأخبار المتداولة بالسوشيال ميديا حول نشوب خلافات بينها وبين زوجها حسام حبيب.وكتب محمد، على حسابه بـ«فيسبوك»: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري.. كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص.. شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها والحاجة الوحيدة اللي صح زي ما مهبولي دي بتقول أن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم بس دي الحاجة الوحيدة اللي صح».وتزوج الثنائي شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، بعد قصة حب دامت شهور بعد انفصالها عن مدير أعمالها، وتولي «حبيب» إدارة كافة شئونها الفنية منذ ذلك الحين ويتواجد معها في كافة حفلاتها، ولا يترك الثنائي ظهورا إعلاميا أو مناسبة إلا وتبادلا كلمات الحب والغزل، حتى وصفهما البعض بأسعد زوجين في الوسط الفني، فدائما تتغزل شيرين في وسامة حسام حبيب بينما وصفها الأخير بوش الخير عليه.