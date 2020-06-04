محافظ الغربية: منافذ متنقلة لبيع مستلزمات الوقاية من كورونا

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم توفير عدد من منافذ البيع المتنقلة بجميع مدن ومراكز المحافظة، تشمل كافة أدوات النظافة والتعقيم والكمامات والجوانتيات بأسعار مخفضة للمواطنين.وأوضح محافظ الغربية أن توفير هذه المنافذ يأتي في إطار التعاون المثمر بين محافظة الغربية والقوات المسلحة ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل الظروف الراهنة.وأشار رحمي إلى أن هذه المنافذ تعمل على مدار أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء، في شكل سيارات متنقلة لخدمة المواطنين أمام مجلس المدينة بجميع المراكز والمدن، ما عدا طنطا، حيث تتواجد هذه السيارات في (ميدان الجمهورية).وناشد المحافظ مواطنى الغربية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومساندة الدولة بالمساهمة في تطبيق هذه الإجراءات حفاظا على صحتهم وسلامتهم.