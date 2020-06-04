الفنانة العراقية رحمة تكشف تفاصيل إصابتها وعائلتها بكورونا

قالت الفنانة العراقية رحمة رياض إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ولا تعلم من أين جاء لها.وأضافت «رحمة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية: «لا يستطيع أحد أن يعرف من أين جاء لي الفيروس»، لافتة إلى وجود 3 حالات إيجابية في عائلتها.وأشارت الفنانة العراقية إلى أنها تتلقى العلاج مع أسرتها في المنزل، مضيفة: «في ثاني أيام العيد شعرت أنا وشقيقتي بارتفاع درجة الحرارة وألم في العظام.. والفيروس ده بينشف الريق ويقفل الجهاز الهضمي تمامًا.. أنا بشرب ميه بالعافية منذ 10 أيام.. المسألة مؤلمة جدًا جدًا».ولفتت الفنانة رحمة إلى أنها ظلت تعالج في بداية الأمر على أساس أنها مصابة بدور برد، لكن بعد زيادة الأعراض تم تشخيص الوضع الطبي «كورونا».وتابعت: «لولا طبيب حفظه الله لتم تشخيصنا على أساس أنه دور برد».