إزالة الحواجز الخرسانية وافتتاح الطريق أمام مقر الأمن الوطني بالأقصر

نفذ العميد أيمن الشريف، وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر، حملة موسعة، مساء اليوم الخميس، بالتنسيق مع مديرية الأمن ورئاسة حي جنوب ووسط وإدارة المتابعة الميدانية وحملة المعدات التابعة لمجلس المدينة، لإزالة الحواجز الخرسانية أمام مقر الأمن الوطني،بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الإقليم، واللواء أيمن راضي، مساعد الوزير مدير الأمن؛ لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة جميع الحواجز الخرسانية أمام المقرات الأمنية.وأوضح الشريف إزالة الحواجز الخرسانية بهدف إعادة توسعة الشارع لمواكبة التطورات الجديدة، والخاصة بالمحاور المرورية بمدينة الأقصر، والتي تشهدها المدينة منذ فترة بهدف راحة المواطن في العبور، وخلق نوع من السيولة المرورية مع تجميل الطريق بشكل حضاري.