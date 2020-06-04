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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار وزير الصحة يوضح تفاصيل إطلاق تطبيق «صحة مصر»

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:39 م
أيسم صلاح الدين
أيسم صلاح الدين
رباب الأهواني
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كشف مستشار وزير الصحة أيسم صلاح الدين، تفاصيل إطلاق تطبيق «صحة مصر» لمكافحة كورونا وكيفية الاستفادة منه، مشيرًا إلى أنه يوجه المريض لأقرب 5 مستشفيات لعلاج كورونا.

وأوضح مستشار وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON» أن التطبيق يتضمن أكثر من 120 مقالا يتم تحديثهم بشكل يومي، ويتضمن أقسام عديدة أبرزها قسم الأسئلة الشائعة.

وذكر أن التطبيق يرسل رسائل تنبيه في حال الاقتراب من أو التواجد في أحد المواقع التي تحتوي على إصابات، وهذا التطبيق يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

كما أشار إلى أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة، لافتًا إلى أن التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأي شخص في حالة وجود اشتباه في الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية.

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