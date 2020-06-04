موريتانيا تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا.وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة في موريتانيا - خلال تصريحات بثتها الإذاعة الموريتانية اليوم الخميس - إنه تم تسجيل 39 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ مارس الماضي إلى 784 إصابة مؤكدة.وأشار إلى تسجيل 3 حالات وفاة وتعافي 8 مصابين ليصل عدد المتعافين إلى 65 شخصا وعدد المتوفين إلى 37 شخصا.