الجيش الليبي: المعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، يوم الخميس، إنه لن تتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من ليبيا.وتابع "المعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط.. والسراج شكر أردوغان الذي يحتل ليبيا".وأضاف اللواء المسماري أن رئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، جعل الأزمة الليبية رهينة للصراعات الدولية.وأشار إلى أن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الميليشيات والإرهب، يضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته.