إصابة حسام حداد مقدم برنامج «الحياة اليوم» بفيروس كورونا

أعلن المذيع الشاب حسام حداد، مقدم برنامج الحياة اليوم، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مساء الخير، يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة كورونا، والنتيجة النهاردة الخميس طلعت إيجابية، الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقتي؛ باطمنكم عليا، وإن شاء الله بعد تمام التعافي أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا".

