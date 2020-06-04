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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زراعة 50% من إجمالي مساحات الأرز

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:12 م
مساحات الأرز
مساحات الأرز
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور سعد محمد شبل، رئيس البحوث التفرغ بمركز بحوث الأرز بوزارة الزراعة، أنه تمت زراعة 50% من مساحات الأرز من إجمالى المساحة البالغة ١،١ مليون فدان والمقرر زراعتها هذا العام، وسيتم الانتهاء من زراعة كامل المساحة بنسبة 100% خلال 20 يوما، حيث تم زراعة من 450 ألفا إلي 500 ألف فدان بالأرز حتى الآن، سواء على مياه النيل أو مياه الصرف الزراعي أو زراعة الأرز الجاف، ومن المتوقع أن تتجاوز الزراعة مليون فدان.

وقال "شبل" إنه متوفر مياه لزراعة 2 مليون فدان بالأرز هذا العام، ونأمل أن زيادة المساحة لتوافر المياه نتيجة ارتفاع منسوب بحيرة فكتوريا لمستوى لم يحدث من قبل، كذلك ارتفاع منسوب بحيرة ناصر، وهو لم يحدث من عشرات السنين وهو ما يستدعي زراعة أكثر من مليوني فدان أرز، وذلك دون إحداث خلل في ري المحاصيل الصيفية الأخرى كالقطن والذرة ومحاصيل الخضر والفاكهة.

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